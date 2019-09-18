نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم، خسر ليفربول في أفتتاح حملته للحفاظ على اللقب الأوروبي أمام نابولي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك عندما رحل لملاقاة نابولي الإيطالي اليوم، ورغم أفضلية ليفربول في الشوط الثاني للقاء، إلا أن نابولي نجح في التسجيل في مناسبتين.

يبدأ الليفر حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفاً على نابولي الإيطالي الذي يقوده المدير الفني كارلو أنشيلوتي في مباراة مُعادة من مرحلة المجموعات الموسم الماضي عندما ألتقيا الفريقان على نفس الملعب وكان الفوز لمصلحة فريق الجنوب الإيطالي بهدف متأخر سجله أنسيني.

تشكيلة ليفربول الرسمية، أعلن يورغن كلوب تشكيلة فريقه، بوجود اريان حارس المرمى، ارنولد،فان دايك، ماتيب، روبرنسون، في الخط الخفي، وفي منتصف الملعب فابينهو، هيندرسون، ملينر، وثلاثي الهجوم المميز، صلاح، ماني، فرمينهو.

سيطر ليفربول على أغلب أجزاء ودقائق الشوط الأول، وظهر الفريق الإنجليزي بشكل جيد لكن التسجيل والفرص الخطيرة غابت عن الدقائق الأولى.

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