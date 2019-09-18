“naw “هنا أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز في مصر والعالم أجمع، من محبي الليجا الأسبانية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز، التي يهتم الملايين من محبي الكرة العالمية في معرفتها، فالدوري الأسباني يحظي بمتابعة كبيرة في العالم أجمع، لأنه من الدوريات الخمس الكبرى على مستوى العالم، ويضم أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي.

تصدر النجم المتألق منذ بداية الموسم كريم بنزيما جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني برصيد 4 أهداف، يليه لاعب ريال بيتيس مورن برصيد 3 أهداف، وهو نفس رصيد لاعب فياريال جيرارد مورينو برصيد 3 أهداف أيضاً.

يضم الدوري الأسباني الممتاز عدد 20 فريق يلعب كل فريق 38 مباراة في الموسم، وكان الدوري الأسباني قد أنطلق عام 1929 ميلادي، وكان وقتها يتكون من عشرة فرق فقط وحصل برشلونة على أول لقب للدوري الأسباني 1929.

ترتيب قائمة هدافي الدوري الأسباني بعد نهاية الجولة الرابعة

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قائمة أعظم هدافي الدوري الأسباني على مر التاريخ