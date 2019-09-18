اعرف موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة معرفة موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

، وستقام المباراة على أرض حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر 2019، الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، وينتظر مشجعي ريال مدريد مشاهدة أداء الفريق، بعد تخبطه الموسم الماضي وضعف أداءه بسبب غياب كريستيانو رونالدو، الذي أثر على الفريق بشكل كبير، ولم يحقق الفوز بأي بطولة الموسم الماضي، وفي بداية هذا الموسم ورغم تخبط خطواته أيضا، لكن الميرينجي استطاع تحسين خطواته والفوز على ليفانتي، ليصعد للمركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

على عكسه فريق سان جيرمان الذي يخطي خطواته بشكل ثابت في الدوري الفرنسي إلى الآن، ولم تؤثر خسارته أمام رين في الجولة الثانية من الليج 1، لياصدر مره أخرى ويصعد، ويحقق مجموع نقاط 12 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ريال مدريد× باريس سان جيرمان العاشرة بتوقيت السعودية بي إن سبورت

ستبث المباراة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD1، المقامة على أرض حديقة الأمراء في عاصمة باريس فرنسا، في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، وفي التاسعة مساءا بتوقيت مصر، وفي الساعة العاشرة مساءا بتوقيت فلسطين، وفي الساعة العاشرة مساءا بتوقيت سوريا، وفي التاسعة بتوقيت اليمن، وفي تمام الثامنة بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب، وتبث الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، وفي العاشرة بتوقيت البحرين، وفي الساعة العاشرة بتوقيت سلطنة عمان.