هدفين رائعين: نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري الابطال 2019

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا، يحل الريدز ضيفاً عنيداً على نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من البطولة القارية وذلك من أجل انطلاق رحلة الدفاع عن لقبه الذي تمكن من التتويج به في النسخة الأخيرة بكل جدارة واستحقاق، حيث يستضيف الأزوري خصمه على ملعب سان باولو وسط احتشاد جماهيري غفير لمساندة لاعبيهم أمام العملاق الانجليزي، نرصد ملخص ماتش ليفربول ونابولي.

نتيجة ليفربول ونابولي

تنطلق المواجهة الحاسمة بين ليفربول ضد نابولي في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض وسيتم نقلها من خلال قناة bein sport hd1 بالتعليق العربي للمعلق المتميز عصام الشوالي، وتقابل الفريقان في الموسم الماضي من دوري الأبطال بمرحلة المجموعات، حيث حقق أبناء كارلو أنشيلوتي الفوز ذهاباً بهدف نظيف قبل أن يتلقوا الخسارة بنفس النتيجة إياباً بالأنفيلد في اللقاء الذي شهد حسم بطاقة عبور الدور التالي لصالح الأحمر، وسيتعين على النجم محمد صلاح ورفاقه تقديم أداء جيد وإعطاء تحذير شديد اللهجة للمنافسين على اللقب الأوروبي.

ملخص مباراة ليفربول ونابولي

وسيشارك الثلاثي الهجومي الخطير بفريق الريدز من أجل ضرب دفاعات المنافس الذي من المتوقع أن يهاجم بضراوة لهز الشباك وإسعاد الجمهور.

التشكيل الأساسي لأصحاب الارض: حراسة المرمى : ميريت، خط الدفاع : دي لورينزو – مانولاس – كوليبالي – ماريو روي – الوسط : كاييخون – آلان – فابيان رويز – إنسيني – الهجوم : ميرتينس و هيرفينج لوزانو.