بدون اهداف … ملخص نتيجة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في افتتاح مباريات دوري ابطال اوروبا...

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم، أقتنص نادي برشلونة تعادلاً هاماً خارج ملعبه من بوروسيا دورتموند الألماني بعد أن فرض عليه نتيجة التعادل السلبي، واستحوذ برشلونة على أغلب فترات المباراة، لكن الخطورة كانت لصالح بروسيا دورتموند عن طريق الناشئ الإنجليزي ناتشو الذي سبب خطورة كبيرة على دفاع البلوغرانا ونجح في الحصول على ركلة جزء لكن ريوس أضاعها بالخارج، ليحصل برشلونة على نقطة ثمينة في صراع التأهل عن المجموعة السادسة.

تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بروسيا دورتموند تير شتيجين – سيميدو – جيرارد بيكيه – لينجليت – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – دي يونج – ارثور – أنطونيو جريزمان – انسو فاتي – لويس سواريز.