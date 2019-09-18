انتصار هام: ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

ملخص مباراة مباراة ليفربول ونابولي اليوم، قمة كروية نارية للغاية تجمع بين ليفربول ونابولي مباشر كورة ستار في إطار منافسات المرحلة الأولى من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويتمنى كل فريق حصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الخامسة من التشامبيونزليج.

يسعى يورجن كلوب من خلال لقاء الليلة إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي بعدما حصد العلامة كاملة من النقاط في البريميرليج متفوقاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، على الرغم من صعوبة المهمة خاصةً إن النادي الإيطالي يخوض المواجهة على أرضية ميدانه ووسط جمهوره المُخيف، على الجانب الآخر سيحاول أصحاب الأرض استغلال ذلك من أجل اقتناص الانتصار.

ملخص مباراة ليفربول ونابولي

وخلال المواجهات التاريخية بين الفريقين بمختلف البطولات الأوروبية ألتقيا ست مرات كانت جميعها بدور المجموعات، حيث فاز الأحمر ثلاث مرات مقابل مرتين للأزرق بينما كان التعادل هو سيد الموقف بينهما مرة وحيدة، وستكون الفرصة سانحة أمام المتابعين للاستمتاع باللقاء المشوق.

نتيجة ماتش ليفربول ونابولي

تشكيلة ليفربول الرسمية هي: حراسة المرمى : أدريان – خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون – الوسط : فابينيو – ميلنر – هيندرسون، وفي الهجوم : صلاح – فيرمينو و ساديو ماني.