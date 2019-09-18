انتصار هام: ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

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ملخص مباراة مباراة ليفربول ونابولي اليوم، قمة كروية نارية للغاية تجمع بين ليفربول ونابولي مباشر كورة ستار في إطار منافسات المرحلة الأولى من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويتمنى كل فريق حصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الخامسة من التشامبيونزليج.
يسعى يورجن كلوب من خلال لقاء الليلة إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي بعدما حصد العلامة كاملة من النقاط في البريميرليج متفوقاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، على الرغم من صعوبة المهمة خاصةً إن النادي الإيطالي يخوض المواجهة على أرضية ميدانه ووسط جمهوره المُخيف، على الجانب الآخر سيحاول أصحاب الأرض استغلال ذلك من أجل اقتناص الانتصار.
ملخص مباراة ليفربول ونابولي
وخلال المواجهات التاريخية بين الفريقين بمختلف البطولات الأوروبية ألتقيا ست مرات كانت جميعها بدور المجموعات، حيث فاز الأحمر ثلاث مرات مقابل مرتين للأزرق بينما كان التعادل هو سيد الموقف بينهما مرة وحيدة، وستكون الفرصة سانحة أمام المتابعين للاستمتاع باللقاء المشوق.
نتيجة ماتش ليفربول ونابولي
تشكيلة ليفربول الرسمية هي: حراسة المرمى : أدريان – خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون – الوسط : فابينيو – ميلنر – هيندرسون، وفي الهجوم : صلاح – فيرمينو و ساديو ماني.
- نزل لاعبي الفريقين إلى الملعب لعمل الاحماءات الأخيرة قبل خوض مباراة ليفربول ويستعد النجم صلاح لقيادة زملاءه.
- بالفعل بدأت ليفربول ونابولي والنتيجة هي تعادل سلبي دون اهداف بعد مرور خمس دقائق من القمة المشوقة.
- طوفان هجومي من جانب الأزرق في محاولة لمباغتة الخصم وإحراز الهدف الاول مبكراً.
- مرت ربع ساعة على البداية وهجمات متبادلة من الطرفين بلا جدوى على المرمى نظراً للقوة الدفاعية التي يتمتع بها كل فريق.
- أطلق حكم المواجهة صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0 ولم ينجح اللاعبين من تهديد مرمى الآخر.
- الحارس أدريان ينقذ فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لعرضية في غاية الروعة مع بداية الشوط الثاني.
- متبقي عشر دقائق على نهاية اللقاء ومحاولات عديدة من الفريقين بلا أي فاعلية.
- أحرز نابولي هدف التقدم عن طريق ميرتينز في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.
- أحرز ليورنتي الهدف الثاني لنابولي وينتهي اللقاء بهدفين نظيفين.