شكرا لقرائتكم خبر عن 23 سبتمبر اخر موعد للتسجيل فى دورى الدرجة الثانية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى استمرار فتح باب التسجيل للمشاركة فى بطولة دورى الدرجة الثانية حتى يوم الأثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر الجارى.

وتنطلق بطولة الدورى الدرجة الثانية للكاراتيه فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 28 سبتمبر الجارى وحالة عدم التسجيل فى البطولة فى موعد أقصاه الأثنين المقبل، يعتبر ذلك إقرار من الأندية بالانسحاب وعدم المشاركة فى منافسات البطولة .

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وفيما يخص بطولة الدورى للدرجة الأولى فتقام فى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجارى بصالة شبين الكوم بالمنوفية .

جاء اختيار الصالة المغطاة بشبين الكوم بعد اعتذار النادى الأولمبى السكندرى عن استضافة المنافسات ، حيث كان اتحاد الكاراتيه قد تلقى خطابا من مسئولى الأولمبى يعتذرون فيه عن استضافة البطولة، وتم إبلاغ مراكز الشباب ومسئولى الأندية المشاركة فى البطولة بنقل المنافسات من الإسكندرية

يذكر ان الكاراتيه شارك فى بطولة الدورى العالمى الذى أقيم باليابان الاسبوع الماضى ، و حقق خلاله جيانا فاروق لاعبة المنتخب الميدالية الذهبية و المركز الأول ، بعد تحقيقها برونزية دورة الألعاب الأفريقية ، التى أقيمت بالمغرب ، وحقق خلالها الكاراتيه 15 ميدالية متنوعة