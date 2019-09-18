شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يكشف عن موقف "طريف" مع محسن صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بركات نجم الأهلى السابق، عن موقف طريف جمعه بمحسن صالح المدير الفنى السابق للإسماعيلى اثناء لعب الزئبقى فى صفوف الدراويش.

وتابع بركات فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء، أن محسن صالح كان يطالب اللاعبين فى الإسماعيلى بالفوز من خلال جملة تحفيزية للاعبين قائلا :" كابتن محسن كان كل ماتش يقولنا أحنا بنكسب بس لازم نفوز الماتش الجاى عشان نبروز الصورة، وكل مباراة يكرر نفس الجملة، وكانت جملته الشهيرة أن أهم شىء للاعبين هى الصورة الأخيرة التى يتركها الفريق للجمهور، لدرجة أنها أصبحت مزحة داخل الفريق".

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وقال بركات أنه مازال يحتفظ بهدية تذكارية من محسن صالح عبارة عن جاكيت حصل منه عليه بعد الفوز فى أحدى المباريات.

ويحظى الزئبقى محمد بركات بجماهيرية عريضة وتاريخ كبير مع النادى الأهلى، حيث حصل مع المارد الأحمر على عدد كبير من البطولات هى 7 ألقاب دوري، ولقبين في كأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، و4 في دوري ابطال أفريقيا و3 في السوبر الأفريقي، اضافة إلى لقب وحيد مع المنتخب هو بطولة أمم أفريقيا 2006.