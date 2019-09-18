شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق المقررة لها مواجهة الأهلى، يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء المنافسة على لقب السوبر المحلى، وسط حضور 10 ألاف مشجع. وجاءت القائمة على النحو التالي: وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع Advertisements طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبد الرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم. وقرر ميتشو سفر الفريق إلى الإسكندرية فى الواحده ظهر غدا الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.

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