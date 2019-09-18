شيكابالا وبن شرقى ينتظمان فى تدريب الزمالك استعدادًا للسوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض التى أقيمت مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 آلاف مشجع.
وكان شيكابالا تغيب عن رحلة الفريق الأبيض إلى السنغال لمواجهة جينيرسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعب راحة لعدم تعرضه للإجهاد.
كما شارك المغربى أشرف بن شرقى فى التدريبات الجماعية، بعد أن كان يعانى من إصابة بـ"مغص معوى" أدت لغيابه عن مباراة بطل السنغال، ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو لتجهيز الثنائى على أكمل وجه، للاعتماد عليهم بشكل أساسى خلال مواجهة المارد الأحمر فى السوبر.
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