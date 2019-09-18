اخبار الرياضه

شيكابالا وبن شرقى ينتظمان فى تدريب الزمالك استعدادًا للسوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وبن شرقى ينتظمان فى تدريب الزمالك استعدادًا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض التى أقيمت مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 آلاف مشجع.

وكان شيكابالا تغيب عن رحلة الفريق الأبيض إلى السنغال لمواجهة جينيرسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعب راحة لعدم تعرضه للإجهاد.

Advertisements

كما شارك المغربى أشرف بن شرقى فى التدريبات الجماعية، بعد أن كان يعانى من إصابة بـ"مغص معوى" أدت لغيابه عن مباراة بطل السنغال، ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو لتجهيز الثنائى على أكمل وجه، للاعتماد عليهم بشكل أساسى خلال مواجهة المارد الأحمر فى السوبر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا وبن شرقى ينتظمان فى تدريب الزمالك استعدادًا للسوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا