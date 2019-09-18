شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: لست من أساطير الأهلى.. وعلاقتى بالجماهير قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات نجم فريق الكرة السابق بالنادي الاهلي ومنتخب مصر أن النادي يمتلك أساطير على مدار تاريخه لعل أبرزهم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

قال نجم الأهلى السابق، أن الأهلى مر عليه عبر تاريخه العديد من الأساطير لكن الظروف والأجواء خدمت جماهيرية الجيل الذى لعب لكنه يرى أنه لا يصنف ضمن هؤلاء الأساطير.

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وتابع بركات فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء، أن علاقته بجماهير الأهلى كانت ومازالت قوية، وأنه يشعر بالتقصير فى الظهور الإعلامى للتواصل مع الجماهير التى تكن له مشاعر الحب والتقدير.

ويحظى الزئبقى محمد بركات بجماهيرية عريضة وتاريخ كبير مع النادى الأهلى، حيث حصل مع المارد الأحمر على عدد كبير من البطولات هى 7 ألقاب دوري، ولقبين في كأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، و4 في دوري ابطال أفريقيا و3 في السوبر الأفريقي، اضافة إلى لقب وحيد مع المنتخب هو بطولة أمم أفريقيا 2006.