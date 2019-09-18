شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة يأتى على رأسها رفض الجهات الامنية إقامة مباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار بمدينة السويس، وغياب وليد أزارو ورمضان صبحى وشريف إكرامى عن مران الأهلى.

الأمن يرفض إقامة مباراة المصرى وبطل زنجبار فى السويس

أخطر اتحاد الكرة مسئولى النادى المصرى البورسعيدى برفض الأمن إقامة مباراة الفريق البورسعيدى مع ماليندى بطل زنجبار يوم 27 سبتمبر المقبل فى استاد الجيش الثالث بالسويس ضمن منافسات دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

أحمد شوبير: أيمن طاهر سبب رفض إيهاب جلال تدريب المنتخب

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن سر الخلاف بين اتحاد الكرة، وإيهاب جلال المدير الفنى للمصرى، قائلا: "نقطة الخلاف ترجع إلى تمسك الأخير بتواجد مصطفى كمال كمدرب لحراس مرمى الفراعنة فى الوقت الذى يرفض فيه مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الإتحاد تواجد كمال وتتمسك بالتعاقد مع أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك .

"حدث سعيد" وراء غياب رمضان صبحي عن مران الأهلي

علم ”الخليج 365” أن رمضان صبحى، لاعب الأهلى غاب عن مران الفريق اليوم الثلاثاء، بعدما رُزق بمولوده الأول منذ ساعات وحصل رمضان صبحى على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن مران الفريق بسبب "الحدث السعيد" الذى تعرض له اليوم حيث رُزق بـ"مولود".

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

يحتفل مساء اليوم، الثلاثاء، كريم نيدفيد لاعب الأهلى، بعقد قرانه فى أحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور عدد من نجوم الكرة، وينشر ”الخليج 365” أول صورة لنيدفيد مع زوجته وصديقه ميدو قبل الاحتفال.

فايلر يطمئن على حالة المصابين فى الأهلى ويجتمع بالقائد

عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش المران المسائى الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

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الزمالك يستعين بهدفى الأهلى فى كانو سبورت لقراءة عقل فايلر

لجأ الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو لمشاهدة هدفى الأهلى فى مرمى كانو سبورت الغينى، من أجل قراءة فكر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر.

غياب أزارو ورمضان وإكرامى عن مران الأهلي الجماعى وعودة ربيعة

غاب شريف إكرامى، ووليد أزارو ورمضان صبحى ثلاثى الأهلى عن مران الفريق الجماعى المقام حاليًا على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى السوبر المحلى ببرج العرب.

الأمن يحدد "خط سير" مختلف لجماهير الأهلي والزمالك ببرج العرب

انتهى الاجتماع الأمنى لمباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب وتم تحديد خط سير مختلف لجماهير الناديين إلى الاستاد.

اتحاد الكرة يطرح تذاكر سوبر الأهلي والزمالك غدًا

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك غدًا الأربعاء.