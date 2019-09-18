شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: الخسارة الأفريقية لن تؤثر على الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف عبد المنعم نجم النادى الأهلى السابق، أن خسارة الزمالك فى مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لن تؤثر على نتيجة مباراة السوبر المقبلة أمام الأهلى.

وكان الزمالك قد خسر أمام جينرسيون فوت السنغالى بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأخير، فى مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا.

وأشار عبدالمنعم فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إلى أن خسارة الزمالك يسهل تعويضها مؤكدًا أن الفريق الأبيض يمتلك خبرات كبيرة خاصة بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية فى الموسم الماضى .

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وقال لاعب الأهلى السابق: "الزمالك فى الكونفدرالية كان لديه نقطة واحدة فقط بدور المجموعات وفاز بالبطولة، فالهزيمة لن تؤثر على مباراة السوبر"، مؤكدًا أن مباراة القمة لا تخضع لتوقعات وهى دائمًا لها ظروف خاصة .

ويواجه الأهلى نظيره الزمالك فى مباراة السوبر المصرى، يوم الجمعة المقبلة، على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.