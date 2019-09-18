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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة يأتى على رأسها رفض الجهات الامنية إقامة مباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار بمدينة السويس، وغياب وليد أزارو ورمضان صبحى وشريف إكرامى عن مران الأهلى.

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