شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأول من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

انتهت اليوم الثلاثاء 17 أغسطس منافسات جزء من الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ولعب خلال هذا اليوم 8 مباريات. أبرز مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا وكانت أبرز مباريات اليوم من بطولة دوري أبطال أوروبا هي مباراة ليفربول ونابولي والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين نظيفين ومباراة برشلونة و بوروسيا دورتموند والتي انتهت بالتعادل السلبي. نتائج مباريات اليوم وجاءت نتائج مباريات اليوم من بطولة دوري أبطال أوروبا كالآتي: إنتر ميلان × سلافيا براج وقد انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. أولمبيك ليون × زينت انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي أيضا بهدف لكل فريق. ليفربول × نابولي فيما انتهت هذه المباراة بفوز نابولي بهدفين مقابل لا شئ Advertisements سالزبورج × جينك وقد انتهت هذه المباراة بفوز سالزبورج بنتيجة كبيرة جدا وهي ستة أهداف مقابل هدفين. برشلونة × بوروسيا دورتموند بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. بنفيكا × لايبزج وانتهت هذه المباراة بفوز لايبزج بهدفين مقابل هدف. تشيلسي × فالنسيا انتهت هذه المباراة بفوز فالنسيا على تشيلسي بهدف مقابل لا شئ. أياكس× ليل وانتهت هذه المباراة بفوز أياكس على ليل بثلاثة أهداف مقابل لا شئ. مباريات الغد وستلعب غدا الأربعاء باقي مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وهم 8 مباريات اهمهم مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ومباراة يوفنتوس و أتلتيكو مدريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم الأول من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.