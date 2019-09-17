اخبار الرياضه

تعادل مُخيب للأمال لـ برشلونة أمام دورتموند بدوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مُخيب للأمال لـ أمام دورتموند بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة .

ملخص الشوط الأول بين برشلونة وبوروسيا دورتموند

وبدأ الشوط الأول بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين بحثا عن خطف الهدف الأول وسط سيطرة من لاعبي برشلونة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادا السلبي.

ملخص الشوط الثاني بين بوروسيا دورتموند وبرشلونة

Advertisements

وبدأ الشوط الثاني وكان نادي برشلونة لايزال هو المسيطر والمستحوذ وسط العديد من المحاولات من لاعبي بوروسيا دورتموند الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 57 عن طريق ماركو رويس لينتهي القاء بالتعادل السلبي.

عودة للمشاركة مع برشلونة

وشهدت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع البارسا في الدقيقة 59 بديلا لراكيتيتش.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليتواجد نادي برشلونة في المركز الثالث من ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الرابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعادل مُخيب للأمال لـ برشلونة أمام دورتموند بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا