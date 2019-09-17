شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مُخيب للأمال لـ برشلونة أمام دورتموند بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص الشوط الأول بين برشلونة وبوروسيا دورتموند

وبدأ الشوط الأول بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين بحثا عن خطف الهدف الأول وسط سيطرة من لاعبي برشلونة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادا السلبي.

ملخص الشوط الثاني بين بوروسيا دورتموند وبرشلونة

Advertisements

وبدأ الشوط الثاني وكان نادي برشلونة لايزال هو المسيطر والمستحوذ وسط العديد من المحاولات من لاعبي بوروسيا دورتموند الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 57 عن طريق ماركو رويس لينتهي القاء بالتعادل السلبي.

عودة ميسي للمشاركة مع برشلونة

وشهدت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع البارسا في الدقيقة 59 بديلا لراكيتيتش.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليتواجد نادي برشلونة في المركز الثالث من ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الرابع.