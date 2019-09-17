شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة ليفربول ضد نابولي 0-2 في دوري ابطال اوروبا (فيديو) والان مع التفاصيل

أخفق فريق ليفربول في اول مباراة له بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي بهدفين نظيفين، بعد عقوبة درايز ميرتنز وهدف فيرناندو لورنتي في وقت متأخر من الحكم أدان ليفربول على الهزيمة في المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا للمجموعة ضد نابولي.

سجل المهاجم البلجيكي ميرتنس من ركلة جزاء بعد الحكم على مدافع ليفربول آندي روبرتسون بعرقلة خوسيه كاليخون.

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بعد ذلك استغل مهاجم توتنهام السابق يورينتي خطأ من فيرجيل فان دييك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعود الكرة إلى حارس مرمى ليفربول أدريان.

يعتبر فريق يورغن كلوب أول الفائزين في المسابقة الذين خسروا المباراة الافتتاحية للحملة التالية منذ ميلانو عام 1994.

قام حارس المرمى أدريان في وقت سابق بصنع مفتاحين لإنقاذ ليفربول ، الذي كافح في البداية لفرض نفسه في أجواء مرعبة على ملعب سان باولو.