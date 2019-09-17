شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة صادمة لـ ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

استطاع نادي نابولي الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص الشوط الأول بين ليفربول ونابولي

وبدأ الشوط الأول بسيطرة وخطورة من نادي ليفربول وسط بعض المحاولات من نابولي وأضاع كلا الفريقين العديد من الهجمات الخطيرة ولكن كانت الخطورة الأكبر لنادي ليفربول ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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ملخص الشوط الثاني بين نابولي و ليفربول بدوري الأبطال

وبدأ الشوط الثاني وكان ليفربول لا يزال هو الأكثر سيطرة وخطورة ولكن مع ازدياد خطورة نابولي أيضا ولكن تفاجئ لاعبو ليفربول بإحتساب ركلة جزاء ضدهم ليسجلها مارتينيز في الدقيقة 82 مسجلا الهدف الأول لنابولي وظل لاعبو ليفربول يحاولون خطف هدف التعادل ولكن تفاجأو من جديد بتسجيل لورينتي الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء بفوز نابولي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد نابولي ثلاث نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يظل ليفربول بدون نقاط في المركز الأخير.