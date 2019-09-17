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مانشستر يونايتد يستقر على بديل لوكاكو

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أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الإنجليزي "كالوم ويلسون" مهاجم وهداف نادي بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

قيمة التعاقد مع هداف بورنموث

وكشفت الصحيفة أن ويلسون صاحب ال 27 عام لن يكون صفقة مكلفه بالنسبة لليونايتد حيث أن قيمته السوقيه تتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو.

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سبب رغبة مانشستر يونايتد في ضم هداف بورنموث

كما ذكرت الصحيفة أن رغبة مانشستر يونايتد في ضد ويلسون جاءت بناءا على طلب أولى جونار سولشاير مدرب الفريق الذي يريد أن يبني فريق قوي من الشباب يساعده في حصد البطولات.

مشاركات وأهداف ويلسون مع بورنموث

وقد شارك كالوم ويلسون في 39 مباراة مع نادي بورنموث منذ الموسم الماضي وحتى الآن بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 9 أهداف آخرين.

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