شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فالفيردي يتخذ قرار جريء خلال مواجهة بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

قرر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة الفريق الكتالوني وبروسيا دورتموند اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، قبل أن يدفع به فالفيردي في الدقيقة 60، بدلا من الشاب أنسو فاتي.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة خلال تحضيرات الفريق للموسم، منعته من المشاركة في أول 4 جولات من الليجا، ليظهر لأول مرة هذا الموسم ضد البي في بي.

وتُشير النتيجة حتى الآن، إلى التعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المُقامة في معقل الألمان "سيجنال إيدونا بارك".