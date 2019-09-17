"جوهرة برشلونة" يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

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مباراة جديدة وتسجيلًا آخر محطمًا بواسطة أنستو فاتي عندما اختار أنستو فالفيردي المهاجم ليبدأ مع بروسيا دورتموند في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من برشلونة.
في عمر 16 عامًا و 351 يومًا ، أصبح أصغر لاعب يسجل على الإطلاق برشلونة في المسابقةحتى الآن.
تعود الجائزة إلى بويان كركيتش ، الذي لعب ضد ليون في عام 2007 في سن 17 و 22 يومًا.
ويمتلك بابايارو الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا ، بعد أن لعب مع أندرلخت في 16 عامًا ، من عمر شهرين و 25 يومًا.
إذا سجل فاتي في سينجال بارك ، فسيصبح أصغر لاعب يسجل على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا ، متجاوزًا إضراب بيتر أوفوري-كواي في 1997/1998 عن عمر يناهز 17 عامًا و 195 يومًا. بعد أول ظهور له ضد ريال بيتيس ، وسجل ضد أوساسونا .
وإضافة مساعدة وهدف في أول مباراة له ضد فالنسيا ، يستمر فاتي في إثارة الإثارة بشأن موهبته.
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