شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون يورو تحسم انتقال الصفقة السوبر لـ مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

إستقر ​مانشستر يونايتد​ على ضم لاعب ​ليستر سيتي​ ​جايمس ماديسون​ إذا فشل في التعاقد مع الدنماركي ​كريستيان إريكسن​ نجم توتنهام.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن ليستر سيتي لا يمانع التخلي عن لاعب وسطه، حيث طلب 60 مليون يورو للتنازل عن خدماته.

ويسعى الشياطين الحمر لتدعيم مركز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لذلك من المتوقع أن يبدأ مفاوضاته مع ليستر بالفترة المقبلة، عند التأكد من رغبة إريكسن في الرحيل عن إنكلترا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إريكسن يأمل الانتقال لريال مدريد أو باريس سان جيرمان مع اقتراب عقده من النهاية مع السبيرز.