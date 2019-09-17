شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وموعد المباراة والان مع التفاصيل

استطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

تأهل الهلال لنصف النهائي

وبنتيجة مباراة اليوم الثلاثاء تمكن نادي الهلال من خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ليستعد لمواجهة نادي السد القطري.

تأهل السد للدور نصف النهائي

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وكان نادي السد قد تمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نادي النصر أمس الإثنين بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الذهاب بين الهلال والسد

وستلعب مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي بين الهلال والسد في دوري أبطال آسيا يوم 1 أكتوبر القادم في قطر.

موعد مباراة الإياب بين الهلال والسد

بينما ستلعب مباراة الإياب بين الهلال والسد من الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا يوم 22 أكتوبر القادم على ملعب الجوهرة المشعه.