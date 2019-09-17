شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتجه للبديل.. وليستر يحدد السعر والان مع التفاصيل
ذكرت تقارير صحفية في وقتٍ سابق، أن مانشستر يونايتد استقر على ضم الإنجليزي جيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي، حال فشله في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيبدو أن ليستر سيتي لا يمانع التفريط في لاعب وسطه، حيث حدد 60 مليون يورو للتنازل عن خدماته.
ويسعى يونايتد لتدعيم مركز خط الوسط في صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لذلك من المتوقع أن يبدأ مفاوضاته مع ليستر في الفترة المقبلة، حال التأكد من رغبة إريكسن في عدم الاستمرار بإنجلترا.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إريكسن يهدف إلى الانتقال إما لريال مدريد أو باريس سان جيرمان، مع اقتراب عقده من النهاية.
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