شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من سالم الدوسري بعد اعتداء جمهور الاتحاد عليه والان مع التفاصيل

صرح سالم الدوسري، جناح نادي الهلال المبدع، بتصريحات مثيرة للجدل في حقه وحق فريقه، بعد اعتداء جماهير الاتحاد عليه، عقب المباراة التي جمعت قطبي الكره منذ قليل ضمن منافسات عودة ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

واستطاع الدوسري قيادة فريقه والحصول علي تذكره مرور الي، النصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد، بهاتريك كبير مقابل واحد.

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وكشف الدوسري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة، عن أنه قام بلقطة استعراضية، في نهاية المباراة، بهدف إفقاد لاعبي الاتحاد تركيزهم.

وأضاف نجم الهلال: "اعتقد أن هذا التصرف احترافي وأمر طبيعي بعد الخسارة لاي فريق وليس الاتحاد بشكل خاص ، وليس فيه إساءة لأي شخص" أيا كان.

واعتبر سالم الدوسري، أن رد جماهير الاتحاد عليه ، كان فعلا مبالغ جدا خاصة أنه يحترم جمهور الاتحاد كثيرًا ولم يدخل معهم في أي مشادة سواء داخل الملعب أو خارجه.