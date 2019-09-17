شكرا لقرائتكم خبر عن سكرينيار يكشف عن نوم لاعبي انتر ميلان خلال مباراة سلافيا براغ التشيكي والان مع التفاصيل
تحدث مدافع نادي انتر ميلان سكرينيار بعد التعادل المخيب امام سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 1 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقان في دوري ابطال اوروبا واكد ان الفريق كان نائما خلال المواجهة.
وقال ميلان: انهم فريق قوي جدا يلعبون بخشونة ولا يخسرون الكرة بسهولة. من ناحية اخرى لو لعبنا كما فعلنا في الدقائق الاخيرة كنا حققنا الفوز وبنتيجة كبيرة.
وتابع: عكس ذلك كنا نائمين وسمحنا لهم ان يصولوا ويجولوا في الملعب وكانهم يلعبون على ارضهم وبين جماهيرهم.
وانهى حديثه بالقول: سوف نضع هذا اللقاء خلفنا ونركز الان على الديربي الذي يجب ان نلعبه بطريقة مختلفة جدا اذا ما اردنا ان نخرج بنتيجة جيدة.
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