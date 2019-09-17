شكرا لقرائتكم خبر عن سكرينيار يكشف عن نوم لاعبي انتر ميلان خلال مباراة سلافيا براغ​ التشيكي والان مع التفاصيل

تحدث مدافع نادي انتر ميلان ​سكرينيار​ بعد التعادل المخيب امام ​سلافيا براغ​ التشيكي بنتيجة 1 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقان في دوري ابطال اوروبا واكد ان الفريق كان نائما خلال المواجهة.

وقال ميلان: انهم فريق قوي جدا يلعبون بخشونة ولا يخسرون الكرة بسهولة. من ناحية اخرى لو لعبنا كما فعلنا في الدقائق الاخيرة كنا حققنا الفوز وبنتيجة كبيرة.

وتابع: عكس ذلك كنا نائمين وسمحنا لهم ان يصولوا ويجولوا في الملعب وكانهم يلعبون على ارضهم وبين جماهيرهم.

وانهى حديثه بالقول: سوف نضع هذا اللقاء خلفنا ونركز الان على الديربي الذي يجب ان نلعبه بطريقة مختلفة جدا اذا ما اردنا ان نخرج بنتيجة جيدة.