شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعرض لصدمة موجعة خلال مواجهة دورتموند (صورة) والان مع التفاصيل

أصيب جوردي ألبا لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال الشوط الاول من مباراة الفريق الكتالوني، امام نظيره بروسيا دورتموند، والتي تذهب إلى دقائقها الأخيرة بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وإستبدل مدرب البلاوغرانا إرنستو فالفيردي البا في الدقيقة 39 من عمر اللقاء بسبب عدم قدرته على مواصلة اللعب ليدخل زميله سيرجيو روبرتو بديلاً له.

وتعرض الدولي الإسباني لشد عضلي أثناء محاولته رفع الكرة إلى منطقة الخصم وحاول الطاقم الطبي معالجة الإصابة ليعود إلى البساط الأخضر قبل أن يضطر للخروج متأثراً بإصابته.