شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عالمية تمازح محمد صلاح وكوليبالي والان مع التفاصيل

قامت صحيفة "ESPN" العالمية بممازحة محمد صلاح وخاليدو كوليبالي بسبب لقطتهما سويا خلال مباراة ليفربول ضد نابولي المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

لقطة صلاح وكوليبالي

ونشرت الصحيفة صورة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تجمع كوليبالي في محاولة منه لقطع الكرة من صلاح وعلقت عليها قائله: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف صلاح".

نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ونابولي

وقد انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نابولي بالتعادل السلبي وسط هجمات من كلا الفريقين بحثا عن تسجيل الهدف الأول وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وكان تشكيل ليفربول في بداية المباراة مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

يذكر أن ليفربول ونابولي يتواجدان في المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي جينك ونادي سالزبورج.