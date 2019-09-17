شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إيقاف لاعب أودينيزي بسبب إنتر ميلان والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا إيقاف الأرجنتيني رودريجو دي باول لاعب وسط نادي أودينيزي بسبب مباراة إنتر ميلان.

مدة إيقاف دي باول بسبب إنتر ميلان

وقرر الاتحاد الإيطالي إيقاف دي باول لمدة 3 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي وذلك بسبب حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه ضد نادي إنتر ميلان عقب قيامه بضرب كاندريقا لاعب الإنتر.

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وأشارت بعض التقارير الصحفية الإيطالية إلى وجود نيه لدى إدارة نادي أودينيزي في تقديم إحتجاج على عقوبة دي باول لتخفيفها قليلا.

نتيجة مباراة إنتر ميلان وأودينيزي

يذكر أن مباراة أودينيزي وإنتر ميلان قد انتهت بفوز الإنتر بهدف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستعد نادي أودينيزي لمواجهة نادي بريشا يوم السبت القادم 21 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.