إنتر ميلان يخطف تعادل صعب ضد سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا

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انتهت المباراة التي جمعت بين إنتر ميلان وسلافيا براج بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ملخص الشوط الأول بين إنتر ميلان و سلافيا براج
وبدأ الشوط الأول بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين في محاولة لبناء الهجمة وخطف هدف مبكر وبمرور الوقت ظهرت سيطرة وخطورة كبيرة من لاعبي إنتر ميلان ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ملخص الشوط الثاني بين سلافيا براج وإنتر ميلان
وبدأ الشوط الثاني وقد ظهرت سيطرة كبيرة من لاعبي سلافيا براج أيضا الذين تمكنوا من خطف الهدف الأول لهم في الدقيقة 63 عن طريق بيتر أولانيكا وسط العديد من المحاولات من لاعبي الإنتر لخطف هدف التعادل وبالفعل في الدقيقة 92 سجل نيكولو باريلا هدف التعادل لإنتر ميلان لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحده ليتواجد نادي إنتر ميلان في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد سلافيا براج في المركز الثاني.
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