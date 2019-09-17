شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يخطف تعادل صعب ضد سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين إنتر ميلان وسلافيا براج بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص الشوط الأول بين إنتر ميلان و سلافيا براج

وبدأ الشوط الأول بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين في محاولة لبناء الهجمة وخطف هدف مبكر وبمرور الوقت ظهرت سيطرة وخطورة كبيرة من لاعبي إنتر ميلان ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

Advertisements

ملخص الشوط الثاني بين سلافيا براج وإنتر ميلان

وبدأ الشوط الثاني وقد ظهرت سيطرة كبيرة من لاعبي سلافيا براج أيضا الذين تمكنوا من خطف الهدف الأول لهم في الدقيقة 63 عن طريق بيتر أولانيكا وسط العديد من المحاولات من لاعبي الإنتر لخطف هدف التعادل وبالفعل في الدقيقة 92 سجل نيكولو باريلا هدف التعادل لإنتر ميلان لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحده ليتواجد نادي إنتر ميلان في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد سلافيا براج في المركز الثاني.