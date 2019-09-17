شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر والان مع التفاصيل

غاب ديفوك اوريجي عن تشكيلة ليفربول المؤلفة من 20 لاعباً والتي سافر إلى إيطاليا يوم الاثنين بعد إصابته في مرمى نيوكاسل ، حيث اختفى أليسون بيكر (الساق) نابي كيتا (الفخذ) وناتانيل كلاين (الركبة) بسبب ظروف طويلة المدى. سيتم تقييم لياقت الظهير الأيسر آندي روبرتسون قبل انطلاق المباراة.

يبدو من المحتمل أن يغيب أركاديوس ميليك عن نابولي الذي غاب منذ تعرضه لإصابة في العضلات في منتصف أغسطس ، لكن لورينزو إينسيني ، الذي سجل ضد فريق ريدز عندما التقى الفريقان في الموسم السابق ، قد يكون لائقًا بعد التدريب بمفرده الأسبوع الماضي.

سيكون هذا هو الاجتماع الخامس بين نابولي وليفربول في المنافسة الأوروبية ، بعد أن التقيا مرتين في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا UEFA 2010-11 ومرة أخرى في مباراتين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لم يحاول ليفربول تسديدة واحدة على المرمى في هزيمته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 0-1 خارج أرضه أمام نابولي الموسم الماضي. هذه هي المرة الوحيدة في آخر 74 مباراة في المسابقة لم يحاولوا فيها.

فاز نابولي بواحد فقط من آخر ستة لقاءات أوروبية مع الأندية الإنجليزية ، وخسر الخمسة الآخرين في هذه الجولة وفشل في التسجيل في الثلاثة الأخيرة. وكان النصر الوحيد في هذا الوقت هو الفوز على ليفربول 1-0 على MD2 من دوري أبطال أوروبا 2018/19.

خلال آخر حملتين من دوري أبطال أوروبا UEFA ، سجل ليفربول أهدافًا أكبر (65) وفاز بمباريات (15) أكثر من أي جانب آخر في المسابقة.

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لم يخسر حامل لقب دوري أبطال أوروبا UEFA مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي منذ أن خسر ميلان في 1994-1995 ضد أياكس (W14 D10 منذ ذلك الحين).

سجل مهاجم ليفربول ساديو ماني 14 هدفا في 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا. في حالة تسجيله في ظهوره التالي في المسابقة ، فسوف يساوي سجل ديدييه دروجبا في 25 مباراة ليسجل أول 15 هدفًا له في UCL ؛ وهو الأسرع حاليا إلى 15 هدفا من قبل لاعب أفريقي.

توقعات تشارلي نيكولاس

سيكون هذا اختبارًا جيدًا لحاملي دوري أبطال أوروبا. شاهدنا جانبًا ضعيفًا في دفاعهم في عطلة نهاية الأسبوع مرة أخرى ، بعد أن مررنا سبع دقائق فقط ضد نيوكاسل. لقد ابتعدوا بشكل مريح وفازوا ، لكن هذا ليس هو الهدف.

الفرق الذي يصنعه روبرتو فيرمينو أمر لا يصدق. لا يحصل على الأهداف التي يحصل عليها محمد صلاح أو يمتلكها بنفس السرعة التي يحققها ساديو ماني ، لكن لديه مهارة ومكر. إنه لاعب حقيقي في الفريق وهو المفضل لدي من بين الثلاثة ، وهو المفضل لمشاهدته ، رغم أنه قد يكون من الأسهل تمييزه عن الآخرين.

ليفربول لم يتحسن في خط الوسط. اليكس أوكسلايد-تشامبرلين لا يزال لاعب هامشي. نعلم أنهم فريق جيد لكن هؤلاء الثلاثة يجب أن يكونوا في مباراتهم للفوز بالمباريات.

نابولي هو كل عمل وقوي جدا في المنزل ، ولكن لا تقنع بعيدا عن المنزل. يجف Mertens فقط الصخور ويقوم بهذه المهمة. يحصل على أهداف كبيرة وأتوقع أن ينتزع آخر خلال الأسبوع.