النني يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة بالدوري التركي

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كشفت صحيفة "الصباح" التركية أن المصري "محمد النني" لاعب وسط نادي بشكتاش شهير التركي قد يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة عن المشاركة مع فريقه.
سبب إيقاف النني عن المشاركة في المباريات
وكان النني قد حصل على بطاقة حمراء خلال مشاركته في أول مباراة له مع نادي بشكتاش ضد نادي غاوي سبورت في الدوري التركي وذلك بسبب قيامه بضرب أحد لاعبي الفريق المنافس.
وأكدت الصحيفة أن النني قد يتم إيقافه عن المشاركة في المباريات بالدوري التركي لمدة قد تصل إلى 6 مباريات كامله.
إحالة النني إلى لجنة الانضباط بالدوري التركي
كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد التركي قرر تحويل النني إلى لجنة الانضباط ومن الممكن أن يتم إيقافه لمدة 6 أسابيع بسبب التصرف بعنف مع أحد لاعبو الخصم.
ويستعد نادي بشكتاش لمواجهة نادي سلوفان براتيسلافا يوم الخميس القادم 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
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