شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة دروجبا يقود هجوم تشيلسي امام فالنسيا والان مع التفاصيل

أعلن فرانك لامبارد عن تشكيلة تشيلسي الإنجليزي في مواجهة فالنسيا الإسباني بدوري أبطال أوروبا. ويعتمد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق البلوز على طريقة 3-4-3، وجاء التشكيل من: حارس المرمى: كيبا أريزابالاجا في خط الدفاع: أندرياس كريستينسين، كيرت زوما، فيكايو توموري في خط الوسط: سيزار أزبلكويتا، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو في خط الهجوم: ماسون ماونت، ويليان ، تامي أبراهام بينما يعتمد المدرب مارسيلينو جارسيا تورال علي طريقة 4-4-2 جاء تشكيل فالنسيا علي النحو التالي Advertisements حارس المرمى: سيلسين خط الدفاع: واس ، غاراي ، باوليستا ، غايا خط الوسط: كوكلين ، باريخو ، كوندوجبيا ، تشيريشيف خط الهجوم: مورينهو ، جاميرو ويسعي تشيلسي لتحقيق الفوز علي ارضة ووسط جماهيره في اولي مباريات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا. يذكر ان الفريقان يلعبان لصالح المجموعة الخامسه بجانب كلا من اياكس الهولندي وليل الفرنسي ومن المصادفات الغريبة ان اخر مباراه لكلا الفريقين انتهت بنفس النتيجة 5/2 حيث فاز تشيلسي وخسر فالنسيا حيث يسعي لاعبوا تشيلسي للاستمرار في سلسله الانتصارات واكتساب الثقة بعد الفوز العريض 5/2 علي ولفرهامبتون في الدوري. بينما يحاول لاعبوا فالنسيا نسيان الخسارة القاسية امام برشلونة 5/2 يوم السبت الماضي

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