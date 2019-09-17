شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الاتحاد "يدخل في نوبة بكاء " بعد التسبب في هدف للهلال والان مع التفاصيل

استطاع فريق الهلال، في اعادة موازين النتيجة مع نظيره الاتحاد، بهدف مماثل له ، قبل اطلاق صوت صفارة الحكم معلاً بها انتهاء الشوط الأول من عمر النزاع القوي التي جمع الفريقين، ضمن منافسات عودة الدوري ربع نهائي في دوري أبطال آسيا 2019-2020.

والاتحاد في ضيافة الهلال، على ارض ملعبه محيط الرعب في العاصمة الرياض، من منافسات عودة الربع النهائي من دوري أبطال آسيا، حيث هيمن التعادل السلبي علي نتيجة مباراة الذهاب .

وواستلم الكرة اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، جناح نادي الهلال، داخل منطقة جزاء الاتحاد، وسدد الكرة بشكل قوي التي كانت تبتعد امتاراً قليلة عن شباك فواز القرني، حامي عرين العميد.

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وخرج القرني من عرينه بشكل غريب ومفاجئ بقدمه وليس يده، لتنتقل الكرة في اقل من طرفة عين داخل شباكه، محققتاً هدف التعادل (1-1) مع الاتحاد الذي سيطر علي نتيجة الشوط الاول .

وهذا هو ما دفعه للدخول في نوبة من البكاء الشديد وتسببه في هدف التعادل، جلس القرني على الأرض متأثرًا وغاضباً، حيث دخل في بكاء هيستيري لتسببه في هدف في مرماه، ليمنح به الأمل في قلوب فريق الهلال مرة اخري، للتأهل إلى نصف النهائي من عمر الدوري .

وذهب لاعبو فريق الاتحاد، نحو فواز القرني لمساندته في لحظة ضعفه ، كي يستطيع إكمال المباراة ويتصدي لميزداً من الاهداف ، والحفاظ على نظافة شباكه مره اخري.