انت الان تتابع الساحر فاتي.. هل يعقد موهبة برشلونة مهام دفاع دورتموند؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هل يصبح أنسو فاتي أصغر لاعب يسجل في دوري الأبطال؟

تتوجه الأنظار عشية هذا اليوم إلى ملعب "زيغنال إيدونا بارك" الذي سيحتضن مواجهة دورتموند وبرشلونة ضمن مباريات دوري الأبطال. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مشاركة جوهرة برشلونة أنسو فاتي الذي جعل البعض ينسى غياب ميسي.

رغم عودة ميسي إلى تشكيلة برشلونة، إلا أنه من المنتظر أن يغيب النجم الأرجنتيني عن المباراة التي ستجمع الفريق الكاتالوني خارج الديار أمام فريق بوروسيا دورتموند ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ولا يطرح غياب ميسي أي تحديات أمام فريق برشلونة، الذي تمكن السبت الماضي من سحق فريق فالينسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا، بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقد عرفت هذه المباراة تألق اللاعب الشاب أنسو فاتي الذي لا يتعدى السادسة عشر من العمر، حيث تمكن اللاعب الذي ينحدر من غينيا بيساو من تسجيل هدف وصنع آخر. ويحظى فاتي باهتمام وسائل الإعلام الإسبانية التي ترى فيه "ولادة نجم" جديد، كما عنونت صحيفة ماركا في إحدى مقالاتها التي تناولت إمكانيات جوهرة برشلونة الفنية.

"من أي كوكب أنت قادم يا فاتي؟"

من جهتها، تساءلت صحيفة سبورت الكتالونية بإعجاب "من أي كوكب أنت قادم يا فاتي؟" بعد العرض القوي الذي قدمه خريج مدرسة لاماسيا أمام فريق فالنسيا، حيث لم يحتج إلى وقت طويل للدخول في أجواء المباراة رغم أهميتها، مما جعل مدربه أرنيستو فالفيردي لا يتوقف عن كيل المديح لفاتي، متوقعاً أن يتطور مستواه إلى ما هو أفضل.

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وقال المدير الفني لفريق برشلونة "ما يفعله فاتي ليس عادياً". وأضاف فالفيردي المعروف بكثرة تحفظه "هذا الفتى يتوفر على شيء مميز، وهو ناضج إلى أبعد الحدود رغم صغر سنه". واسطرد فالفيردي بالقول: "قريبا جداً سيصبح فاتي أفضل بكثير". فهل سيمنح فالفيردي للجوهرة فاتي فرصة أول ظهور في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند؟

على دورتموند ترتيب أوراقه الدفاعية

وفي حال ما دفع فالفيردي بفاتي في مباراة فريقه برشلونة أمام دورتموند، ضمن المجموعة السادسة لدوري الأبطال التي تضم أيضا انتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، فسيكون اللاعب الشاب أمام فرصة لتخليد اسمه في تاريخ أهم البطولات الأوروبية، حيث سيكون أصغر لاعب يسجل في هذه المسابقة إذا ما تمكن من هز شباك رومان بوركي.

ويتوفر فاتي على إمكانيات فنية خارقة من شأنها أن تبعثر أوراق دفاع دورتموند. ويتميز "الساحر" فاتي، كما يحلو لجماهير برشلونة أن تلقبه، بتحركاته المزعجة واختراقاته السريعة، بالإضافة إلى تمريراته الحاسمة والقدرة على التسجيل.

ورغم غياب ميسي المحتمل، سيكون على المدير الفني لفريق دورتموند تعزيز الدفاع، لإيقاف الزحف الهجومي لبرشلونة، خاصة إذا ما دفع فالفيردي باللاعب الشاب فاتي. وأيضاً تفادي جميع الهفوات الدفاعية التي عاشها فريق دورتموند في مباراته الأخيرة أمام ليفركوزن رغم خروجه فائزا برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري الألماني.