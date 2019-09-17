الان تتابع إدارة النصر: العضو الذهبي سعد بن مغني حاول شق الصف و سنتخذ الاجراءات النظامية اللازمة ضده والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أصدرت إدارة نادي النصر،اليوم، بيانا ، بشأن ما نشره العضو الذهبي النصراوي سعد بن ثابت بن مغني مشيرة إلى أن هجومه على إدارة النصر هو محاولة لشق الصف و إلقاء الاتهامات .

وقالت إدارة النصر في بيان لها: تغليبا للمصلحة العامة بالستر وتحكيم العقل، واحتراما لشخصه الكريم، وحفاظا على وحدة الكيان وجماهيره، فقد تحفظت إدارة نادي النصر على ما نشر ما جرى من قرارات قانونية منذ تاريخ الرابع من محرم عام 1441هـ وفق الصلاحيات الممنوحة لها نظاما وفق الفقرة “أ – ب” من المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بحق العضو الذهبي الاستاذ سعد بن ثابت بن مغني، وذلك جراء تدخله بأعمال الإدارة وافتياته عليها قبل وأثناء انعقاد لقاء مجلس الجمهور “البروفة” مساء السبت 23-21-1440 هـ في الصالة المغطاة داخل نادي النصر السعودي، وحيث أن العضو الذهبي الأستاذ سعد قد قام من خلال حسابه بتويتر برمي الاتهامات الخطيرة على إدارة النادي، ومحاولة شق الصف النصراوي مما يعد بادرة خطيرة، وكذبا صريحا لا أساس له من الصحة، فستتخذ الإدارة كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوق النادي ورجالاته السابقين واللاحقين وفق الأنظمة والإجراءات القانونية.

وتؤكد الإدارة أنها مؤتمنة على هذا الكيان الكبير، وستتعامل بحزم مع أي تجاوز على أعمال

وكان بن مغني قد غرد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مجموعة من التغريدات التي هاجم فيها ادارة النصر قال فيها : ”

خلاصه الكلام لا أحد يجيني يقول انت عضو ذهبي ووو الخ انا مشجع انتقد واقول رأي وراح الغي العضويه الشرفيه برسل خطاب للهيئه الغيها عشان ما احد يعثني يارب وصلت المعلومه

مو معناته بلغي العضويه بتوقف عن الدعم لكن انا في الأول والأخير يهمني الكيان آخر ما افكر فيه الأشخاص وراح بعد عشره ايام بإذن الله اقول الشي الى ما يفهمه الكثير واللى يحصل واللي كان بيحصل راح ينزل في الرياضيه وبعدها اتوقع راح يكون هناك تحقيق مع اشخاص وراح يكون هناك استقالات

وأضاف: “لن اسمح لأي شخص ان يقلل من عمل سعود ال سويلم ويذكر اشياء غير صحيحه هذا الشامخ رمز نصراوي اويقلل من دعمه للنادي ويسربها للاعلام اذا انت رجال اطلع وقوله امام الملا راح اذكر اسمك الادله موجوده لا احب الرجل المنافق والضعيف

معلومه خلال سنتين تم اهداء جماهير النصر ومتابعيني اكثر من مليون وثمانمائه الف ريال سواء مبالغ ماليه او جوالات او تذاكر ونا طبعي احب ادعم الجمهور خاصه الموسم الماضي وقتها النادي ماكان يحتاج في ضل وجود الشامخ ودعم الهيئه وجميع مباريات النصر حضرتها لم ادعم لاجل اشخاص

الموسم هذا دعمت النادي لحد الآن ٣٠٠الف ريال والجماهير وصل دعمهم خلال شهرين ٢٠٠الف ريال ودعم الجمهور والهدايا مراح توقف ومحدد نفس ما ذكرت سابقاً اكثر من مليون ريال هدايا للجمهور ومتابعيني

نظام خذو من عندنا ثلاث لعيبه وجيبو لاعب من عندكم ونظام ماعلي من الجمهور ينطقون ونظام خذو حارسنا ولاعبين وعطونا حارسكم ونظام بمشي في الشتويه ثلاثه محترفين وبتحطون السبب المدرب مايبيهم لن يمشي قسم بالله لن يمشي مع تحيات.

وتابع: “انتقدت البريكي بسبب كلام مسؤل ان البريكي كان سبب وعندما يتحدث اليك مسؤؤل اكيد راح تصدقه واتحداه يقدر يجحد البينه موجوده ما قلت شي من راسي المسؤل ذكر بان البريكي رافض يوقع وان عليه ملاحظات وو الخ وامتلك الشجاعه اقول اسمه هذا رد على اللي يقول ليش انتقدت البريكي

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لن اسكت والله تجي تنتقد البريكي وتقول فيه وفيه وفيه وتطلع بيان تمدح هذي ما ينسكت عليها لازم الجميع يعرف

النفاق لا احبه ال سويلم دفع من جيبه الخاص وتسرب معلومات غير صحيحه انه دفع فقط خمسه مليون وتطلع تمدحه في بيان

كلامي اللي ذكرته هذا وقته الآن على جميع الاعضاء والاعلامين المؤثرين والمخلصين لنادي النصر يشوفون لهم حل انا ابري ذمتي وصوتي اللهم اني بلغت اللي سمعته وشفته ما ينسكتله والله لو اتعاقب لا اعرف اطبل لأحد ولا اعرف اجامل ولا أدور مصلحه من أحد الكيان فوق الجميع

غاسل يدي من الاداره الجديده خاصه بعد ما سمعت كلامهم عن الاداره السابقه واليوم الثاني ينزلون بيان لن يقام الحفل الا بوجوده غصب عنك هذا الكأس هو من حققه وجابه انت وش دورك ولا تبي تاخذ جميل من هنا غسلت يدي منهم اللي بيتكلم في ال سويلم اكيد بيتكلم فيني

جميع تغريداتي ليست تسريب اخبار او تصفيه حسابات او من هالخزعبلات من سرب الاخبار الاداره ومن حرض الاداره ومن اخلف بوعده الإداره وكلامي ابري ذمتي واتمنى يقدمون استقالتهم اذا فعلاً همهم النادي قلنالهم جيبو مدافع وحارس وحنا بندعم معاكم جيبو اللاعب فلان وحنا بندعم معاكم التزمو الصمت