الان تتابع الهلال يفوز على الاتحاد و يتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:04 م, 17 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بثلاثية الخليج 365-متابعات قلب الهلال تأخره بهدف أمام ضيفه الاتحاد إلى فوز صريح 3-1، الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، ليحجز ثالث بطاقات نصف النهائي بعد عودته بتعادل سلبي ذهابا.

افتتح الاتحاد بطل 2004 و2005 التسجيل عبر مدافعه زياد الصحفي (10)، ورد الهلال بطل 1991 و2000 في الشوط الثاني بثلاثية البيروفي اندريه كاريّو (44) وسالم الدوسري (48) والايطالي سيباستيان جوفينكو (78). ويلتقي الهلال في نصف نهائي منطقة غرب آسيا السد القطري بطل 1989 و2011 والفائز على النصر السعودي في ربع النهائي (1-2 و3-1).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يفوز على الاتحاد و يتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.