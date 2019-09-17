شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسقط أمام نابولي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق ليفربول «حامل اللقب» أمام مُضيفه نابولي، بهدفين مقابل لا شي،، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان باولو، بإيطاليا، في اطار الجولة الأولى من مباريات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكان ليفربول الأكثر سيطرة على المباراة.

Advertisements

وفي الشوط الثاني حاول ليفربول حسم المباراة لكن دون جدوى، وأهدر ساديو ماني فرصة هدف من انفراد بالمرمى بعدما مرر كرة سيئة إلى محمد صلاح الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل.

وفي الدقيقة 82 تمكن مرتينيز من تسجيل الهدف الاول من ركلة جزاء، ومن خطأ دفاعي استغله لوريانتي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 92 من زمن المباراة والوقت بدل الضائع.

لتنتهي المباراة بحصد نابولي أول ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة.