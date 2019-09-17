شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين أتلتيكو ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مواجهة من العيار الثقيل، يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى نظيره يوفنتوس الإيطالى، فى منافسات الجولة الأولى، لحساب المجموعة الرابعة، لبطولة دورى أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد، وذلك عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

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من جانبه، اعتبر بليز ماتويدى، لاعب يوفنتوس، أن اللعب على ملعب أتلتيكو مدريد ليس سهلًا على الإطلاق.

وأكد «ماتويدى»: «ندرك جيدًا أهمية مباريات دورى الأبطال، وسنذهب إلى مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية، لدينا فريق رائع بإمكانه تحقيق أشياء عظيمة، لكن اللعب على ملعب أتلتيكو مدريد، الذى نعرفه جيدًا، ليس سهلًا على الإطلاق، لقد واجهناهم فى مباراة ودية هذا الصيف، لكن الأمر سيكون مختلفًا، نعرف أن أتلتيكو منافس صعب للغاية»، إلا أنه يثق فى حظوظ فريقه فى «التشامبيونز ليج».

وقال: «هناك فرق عديدة قادرة على الفوز بدورى الأبطال، ونحن من ضمنها، كل شىء وارد، نريد تحقيق إنجاز كبير، وسنخوض البطولة مباراة بمباراة». كما يحل مانشستر سيتى ضيفًا على شاختار الأوكرانى، فى التوقيت نفسه، لحساب المجموعة الثالثة، كما يستضيف بايرن ميونخ سرفينا زفيزدا الصربى، فى المجموعة الثانية، فيما يستضيف أوليمبياكوس اليونانى نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزى، عند السابعة مساء.