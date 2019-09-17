عبد الله يوسف هلال أول خليجي يشارك في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

نجح اللاعب البحريني عبد الله يوسف هلال كونه أول لاعب خليجي يشارك في دوري أبطال أوروبا بعدما شارك بديلا مع فريقه سلافيا براغ التشيكي خلال التعادل الإيجابي أمام إنتر ميلان بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى.



ولم يسبق لأي لاعب خليجي احترف في أوروبا من قبل المشاركة في أي مباراة من مباريات دوري الأبطال أبرز بطولة قارية في أوروبا.

وتقدم بيتر أوليانكا لسلافيا براغ في الدقيقة 63 قبل أن يدرك إنتر ميلان التعادل أمام ضيفه في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر نيكولا باريلا.

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لكن هلال الذي يلعب مهاجما شارك في الدقيقة 79 بدلا من لوكاس ماسوبوست حينما كان فريقه متقدما بهدف نظيف.

واقتنص سلافيا براغ نقطة ثمينة من إنتر بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.