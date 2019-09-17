شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لـمصطفى فتحى على هامش مران الزمالك استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى مصطفى فتحى صانع ألعاب فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية، على هامش التدريبات الجماعية التى خاضها الفريق مساء اليوم، على ملعب النادي بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 ألاف مشجع.

وكان مصطفى فتحى قد أجرى عملية جراحية مؤخرًا فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى، ثم استئناف مباريات الموسم المنقضى من الدورى الممتاز قبل أن يخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية ما يستلزم سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته، ويسابق مصطفى فتحى الزمن، من أجل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الزمالك، ثم العودة للمشاركة فى المباريات.

فى الوقت ذاته، أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية في ظل معاناته من اصابة الركبة، كما أجرى اللاعبون الذين شاركوا فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، بدور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1، تدريبات استشفائية لعدم تعرضهم للاجهاد.