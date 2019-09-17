شكرا لقرائتكم مصادر بالأهلى تكشف عن شروط عقد بيع أحمد حمدي للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر بالاهلى أن عقد بيع أحمد حمدي لاعب الاهلي للجونة تضمن شرط يمنح الأهلي الأولوية في شراء اللاعب، كما يوجد بند يمنح الأهلي الحق في الحصول علي ٣٠ % من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

وانهي مسئولو النادي الأهلي اجراءات بيع أحمد حمدي بشكل نهائي، بعد تفضيل اللاعب الانتقال له رغم دخول بيراميدز في مفاوضات مكثفة لشرائه خلال الساعات الأخيرة.

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وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد اكد ان الجونة انهي صفقة شراء احمد حمدي مقابل ٨ ملايين جنيه بناءاً على رغبة اللاعب، وسيتم قيد كريم نيدفيد في القائمة على حسابه.

ومن المقرر ان يمنح الأهلي الجونة الاستغناء الخاص باحمد حمدي تمهيدا لقيدة في قائمة الفريق في الموسم الجديد.