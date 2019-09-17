شكرا لقرائتكم شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى بالسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض التى اقيمت مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 ألاف مشجع.

وكان شيكابالا تغيب عن رحلة الفريق الأبيض إلى السنغال لمواجهة جينيرسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعب راحة لعدم تعرضه للاجهاد.

كما شارك المغربي أشرف بن شرقي فى التدريبات الجماعية، بعد أن كان يعانى من إصابة بـ"مغص معوى" أدت لغيابه عن مباراة بطل السنغال، ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو لتجهيز الثنائى على أكمل وجه، للاعتماد عليهم بشكل أساسى خلال مواجهة المارد الأحمر فى السوبر.