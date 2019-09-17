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فايلر يستقر على مران وحيد للأهلي ببرج العرب إستعداداً للزمالك في السوبر...

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جدة - عمرو شويل إستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر على خوض مران وحيد على ملعب برج العرب إستعداداً للزمالك في السوبر المحلي يوم الجمعة المقبل.

 

ويواصل الاهلي تدريباته على ملعبه بالتتش بشكل يومي منذ العودة من غينيا الإستوائية حيث فاز على كانو سبورت مساء السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة.

 

وطلب رينيه فايلر أن يتدرب الاهلي مرة وحيدة على ملعب برج العرب رافضاً فكرة خوض أكثر من مران على برج العرب أو إقامة معسكر طويل في الإسكندرية قبل السوبر.

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