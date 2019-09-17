شكرا لقرائتكم فايلر يستقر على مران وحيد للأهلي ببرج العرب إستعداداً للزمالك في السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب رينيه فايلر أن يتدرب الاهلي مرة وحيدة على ملعب برج العرب رافضاً فكرة خوض أكثر من مران على برج العرب أو إقامة معسكر طويل في الإسكندرية قبل السوبر.
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