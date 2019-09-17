شكرا لقرائتكم شريف عبدالمنعم : خسارة الزمالك في أبطال أفريقيا لن تؤثر على السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف عبدالمنعم نجم النادي الأهلي السابق، أن خسارة الزمالك في مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال افريقيا، لن تؤثر علي نتيجة مباراة السوبر المقبلة أمام الاهلي.

وكان الزمالك قد خسر أمام جينرسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف ، على ملعب الأخير، في مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال افريقيا.

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وأشار عبدالمنعم في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إلى أن خسارة الزمالك يسهل تعويضها مؤكداً أن الفريق الأبيض يمتلك خبرات كبيرة خاصة بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية في الموسم الماضي .

وقال لاعب الأهلي السابق : "الزمالك في الكونفدرالية كان لديه نقطة واحدة فقط بدور المجموعات وفاز بالبطولة، فالهزيمة لن تؤثر على مباراة السوبر"، مؤكداً أن مباراة القمة لا تخضع لتوقعات وهي دائماً لها ظروف خاصة .

ويواجه الاهلي نظيره الزمالك في مباراة السوبر المصري ، يوم الجمعة المقبلة، علي استاد برج العرب بحضور 10 الاف متفرج.