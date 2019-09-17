شكرا لقرائتكم شريف عبدالمنعم : خسارة الزمالك في أبطال أفريقيا لن تؤثر على السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الزمالك قد خسر أمام جينرسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف ، على ملعب الأخير، في مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال افريقيا.
وقال لاعب الأهلي السابق : "الزمالك في الكونفدرالية كان لديه نقطة واحدة فقط بدور المجموعات وفاز بالبطولة، فالهزيمة لن تؤثر على مباراة السوبر"، مؤكداً أن مباراة القمة لا تخضع لتوقعات وهي دائماً لها ظروف خاصة .
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