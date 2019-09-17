شكرا لقرائتكم جمال الغندور: نسابق الزمن لجلب طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية، أنه يسابق الزمن من اجل جلب طاقم تحكيم اجنبى لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى .

وأضاف الغندور فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن ضغط المباريات فى اوروبا وتلاحم اللقاءات ما بين الدوريات ومسابقة دورى الأبطال الاوروبى ادى لوجود صعوبة فى اختيار طاقم تحكيم من الدول الأوروبية .

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وكشف رئيس لجنة الحكام أن البديل سيكون عربيا فى حالة فشل اللجنة فى الحصول على طاقم تحكيم اوروبى ، مشددا ان الخيار المحلى مازال موجودا ولكنه سيكون ثالث الخيارات مشددا أن المباراة ستلعب بأى طريقة مهما كان اسم الحكم

واختتم جمال الغندور حديثه بأنه اتفق مع اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة على أن مسابقة الدورى فى الموسم المقبل ستكون بحكام اجانب باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك فى كافة المسابقات سواء كاس مصر او السوبر وهو ما كان تقوم به لجنة الحكام عندما كان الغندور حكما عاملا .