شكرا لقرائتكم الداخلية تفوز وديا على الشهداء بثلاثية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفني للفريق، فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره الشهداء في أولى وديات معسكر الاسماعيلية الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى الأحد المقبل.

وشهد الشوط الثاني من عمر المباراة تسجيل أهداف الظاخلية الثلاثة، وسجل عبد العزيز السيد هدفين فيما سجل الفيل الهدف الثالث، في حضور اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الداخلية الذي حرص على الحضور لدعم الفريق.

من جانبه أكد ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية في تصريحات خاصة، أنه راض بشكل عام عن أداء اللاعبين خاصة في الشوط الثاني الذي شهد ثلاثية الفريق بشباك الشهداء.

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ويستعد الداخلية تحت القيادة الفنية لضياء عبد الصمد لمواجهة فريق منتخب السويس غدا الأربعاء، في اللقاء الودي الثاني للداخلية بمعسكر الإسماعيلية، في إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ويشهد معسكر الإسماعيلية ثلاث مباريات ودية للداخلية حيث كانت الودية الأولى مع الشهداء اليوم ، ثم غدا مع منتخب السويس ويختتم المعسكر بمباراة الداخلية مع بورفؤاد يوم السبت المقبل.

وأكد ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية أن صفوف الفريق أصبحت متكتمله بعد انتهاء أزمة محمد صبحي وايمانويل إيجيبتور وانتظامهما في صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني الذي ينطلق 7 أكتوبر المقبل.