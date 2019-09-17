شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم إجراءات بيع أحمد حمدي للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي مسئولو النادي الأهلي اجراءات بيع أحمد حمدي صانع العاب الفريق للجونة بشكل نهائي بعد تفضيل اللاعب الانتقال له رغم دخول بيراميدز في مفاوضات مكثفة لشرائه خلال الساعات الأخيرة.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد اكد ان الجونة انهي صفقة شراء احمد حمدي مقابل ٨ ملايين جنيه ،وذلك بناءً على رغبة اللاعب، وسيتم قيد كريم نيدفيد في القائمة على حسابه.

ومن المقرر ان يمنح الأهلي الجونة الاستغناء الخاص باحمد حمدي تمهيدا لقيدة في قائمة الفريق في الموسم الجديد.