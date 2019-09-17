شكرا لقرائتكم بيراميدز يفوز على سيراميكا كليوباترا وديا 4 / 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز فوزا معنويا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4 / 1 فى المباراة الودية التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين للدورى حيث يستعد بيراميدز للدورى الممتاز ، بينما يستعد سيراميكا لدورى القسم الثانى .

جاءت المباراة قوية وشارك فريق بيراميدز بالقوام الأساسي الذي يقوده عبد الله السعيد، بينما اعتمد سيراميكا كليوباترا على تشكيل متوازن، وأشرك أكبر عدد ممكن من اللاعبين وظهروا بمستوى طيب.

وقد أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أنه حقق الأهداف المرجوة من اللقاء، واستفاد بشكل كبير على الرغم من خسارة الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف ، إلا أن ما يهمه فى الوقت الحالى مشاهدة اللاعبين والوقوف على الأخطاء قبل الدخول فى مباريات الدورى المقرر إقامته فى السابع من اكتوبر المقبل