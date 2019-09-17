شكرا لقرائتكم إف سي مصر يحصل علي توقيع محمود توبة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادي أف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، علي توقيع محمود توبة، لاعب وسط انبي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية اليوم ، وتعاقد أف سي مصر مع محمود توبة، لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة، في حضور وائل الجمل وكيل اعماله وعمرو صفوت مدير الكرة.

وكان نادي أف سي مصر قد نجح في الساعات الماضية، في التعاقد مع اكثر من لاعب على رأسهم احمد سعيد اوكا، مدافع الجونة واحمد عبد الموجود مدافع المصري.

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ويتولى عبد الناصر محمد القيادة الفنية لإف سى مصر خلفا لأسامة نبيه الذى تقدم باستقالته فى وقت سابق بعد 30 يوما فقط قضاها داخل أسوار النادى.

وكان إف سى مصر قد صعد للدورى العام الحالى للموسم الأول فى تاريخه بعد منافسة شرسة بالقسم الثانى مع أندية سيراميكا كليوباترا والترسانة والقناة .